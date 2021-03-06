На трассе «Сортавала» под Всеволожском столкнулись 16 легковых машин

На трассе &#171;Сортавала&#187; под Всеволожском столкнулись 16 легковых машин
ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупреждает об ухудшении погодных условий, в связи с чем водителей просят быть особенно осторожными на дорогах. Фото: pixabay

В субботу, 6 марта, около 18 часов на 4-м и 5-м километрах федеральной трассы А-121 «Сортавала» случилось несколько ДТП, в которых пострадали, по предварительной информации, 16 автомобилей.

Все машины, как отмечает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» двигались в попутном направлении. Что стало причиной массового дорожного инцидента, пока неизвестно. На месте происшествия работают представители подрядной организации, обслуживающей магистраль, информация об авариях уже передана в ГИБДД.

Точное число участников ДТП под Всеволожском уточняется, как и сведения о пострадавших. Из-за аварии движение в сторону Ленинградской области затруднено — на трассе образовалась пробка протяженностью около 4 километров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке столкнулись «Ламборгини» и «Ягуар».

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