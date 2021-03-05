Lamborhini за 25 млн рублей разбился в ДТП в Сестрорецке

В пятницу, 5 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Lamborhini и Jaguar.

Авария произошла в пятницу, 5 марта, на Дубковском шоссе.

По словам очевидцев, Lamborghini Urus двигался по встречной полосе Дубковского шоссе и врезался в выезжающий с Дубковского переулка Jaguar.

«Не самое дешёвое ДТП произошло утром в Сестрорецке. Там Lamborghini Urus ехал по встречной полосе Дубковского шоссе и врезался в выезжающий с Дубковского переулка Ягуар», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, обе машины получили заметные повреждения. Стоимость Lamborghini Urus в среднем составляет около 25 миллионов рублей. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Кольцевой автодороге на юге Петербурга произошла автомобильная авария с участием пяти машин. Петербуржцы обвиняют во всем неудобную систему съездов.