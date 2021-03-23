В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетней в Хибинах

Сотрудники СК выясняют обстоятельства инцидента.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 марта, возбудили уголовное дело из-за халатности при организации туристического похода в Мурманскую область. Об этом сообщили на сайте СК РФ по Северной столице.

Туристическая группа, состоящая из 16 человек, принял участие во Всероссийской зимней «Туриаде 2021». Они двигались по маршруту на территории Хибинских тундр, когда произошло обрушение снежного массива. В результате инцидента скончалась девочка 2008 года рождения.

По предварительным данным, трагедия стала следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что десятки детей досрочно вернутся в Петербург из Хибин после схода лавины.