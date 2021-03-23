В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетней в Хибинах

В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетней в Хибинах
Девочка умерла при сходе лавины. Фото: pixabay

Сотрудники СК выясняют обстоятельства инцидента.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 марта, возбудили уголовное дело из-за халатности при организации туристического похода в Мурманскую область. Об этом сообщили на сайте СК РФ по Северной столице.

Туристическая группа, состоящая из 16 человек, принял участие во Всероссийской зимней «Туриаде 2021». Они двигались по маршруту на территории Хибинских тундр, когда произошло обрушение снежного массива. В результате инцидента скончалась девочка 2008 года рождения.

По предварительным данным, трагедия стала следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что десятки детей досрочно вернутся в Петербург из Хибин после схода лавины.

мурманская область СК РФ смерть уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Певица Зара выступит в Выборге за 1 млн рублей
«Спутник V» могут одобрить в странах ЕС уже через полтора месяца
Роскомнадзор заявил о медленном удалении запрещенного контента в Twitter
Собчак считает, что только плохой журналист не хотел бы взять интервью у ...
В Петербурге выросло число госпитализаций коронавирусных пациентов
Голикова объяснила, почему в России не вводили второй локдаун
Ленобласть получит более 16 тысяч доз вакцины от коронавируса
В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетней в Хибинах