В Мариинском дворце началось заседание ЗакСа – перед депутатами отчитается омбудсмен Шишлов

В Петербурге началось очередное заседание Законодательного Собрания. В среду, 24 марта, перед депутатами, как ожидается, выступит омбудсмен Александр Шишлов, а сами парламентарии обсудят несколько изменений в Социальный кодекс, а также рассмотрят законопроекты в сфере молодежной политики.

Уполномоченный по правам человека Александр Шишлов представит перед депутатами свой ежегодный доклад. Выступление запланировано на 11:00.

До этого планируется, что депутаты примут в третьем, окончательном, чтении несколько законопроектов. Среди них – изменения в Социальный кодекс, которые позволят пользоваться услугой соцтакси петербуржцам, которые страдают от хронической почечной недостаточности. Такие горожане нуждаются в регулярной почечной терапии, но пользоваться социальным такси пока не могут.

В первом чтении депутаты намерены рассмотреть и поправку в Социальный кодекс, предложенную губернатором Петербурга Александром Бегловым. Она коснется дополнительных мер поддержки блокадников. С января прошлого года петербуржцы, которые жили или родились в Ленинграде во время блокады, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в три тысячи рублей. При инвалидности им также насчитывают доплату к пенсии.

При этом чиновники столкнулись с проблемой. С начала прошлого года за такой выплатой обратилось порядка 40 человек, которые в годы блокады проживали не в Ленинграде, а в Ленинградской области, но внутри блокадного кольца. Выплат для них закон не предусматривает, депутатам предлагают исправить эту неточность.

Рассмотрен также будет пакет мер, затрагивающих молодежную политику. Депутаты предлагают определить основы реализации молодежной политики, а также закрепить в законе понятие «молодой ученый».