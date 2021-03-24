Петербург потратит почти 220 млн рублей на городские праздники

Петербург потратит почти 220 млн рублей на городские праздники
Парад Победы в Петербурге. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Смольный планирует выделить 219 млн рублей из городского бюджета на проведение шести праздников для жителей и гостей Петербурга.

Деньги пойдут на организацию и проведение Дня Победы 9 мая, Дня славянской письменности и культуры 24 мая, Дня города 27 мая, Дня знаний 1 сентября, а также Праздника новогодней елки и Нового года в конце декабря. Праздники будут проводиться как в очном режиме, так и в онлайн-формате.

В 2020 году пандемия коронавируса внесла коррективы в праздничные мероприятия. Всего на них потратили 167 млн рублей, сэкономив 100 млн рублей благодаря переходу в онлайн.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что формат проведения праздников в этом году будет зависеть от обстановки по коронавирусу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный выделил 1,4 млрд рублей на покупку 136 квартир для государственных нужд.

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