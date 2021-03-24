Мы решили действовать вместе: ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

Мы решили действовать вместе: ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Совместное противостояние ЕС и США против России. Фото: Pixabay

Евросоюз и США обсудили «конфронтационное поведение России» и договорились координировать свои действия. Об этом сообщил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе, чтобы противостоять этому», — сказал Боррель.

Известно,что новое руководство Соединенных Штатов Америки намеренно усилить противодействие России со стороны НАТО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, госсекретарь Соединенных штатов Америки Энтони Блинкен заявил о военных угрозах, которые исходят от России и Китая. Об этом он сказал, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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