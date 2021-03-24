Неизвестно что поющие: Драпеко против выступления Манижи под флагом России

Депутат против выступления Манижи под флагом России. Фото: скриншот Instagram

Депутат против выступления Манижи под флагом России. Фото: скриншот Instagram

Депутат Елена Драпеко заявила, что певица Манижа не должна выступать на конкурсе «Евровидение» под флагом РФ. Об этом государственный деятель рассказала в беседе с журналистами.

До начала музыкального конкурса «Евровидение» осталось чуть больше месяца.

Россию в этом году представит певица родом из Таджикистана Манижа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что артистке не следует выступать на конкурсе, демонстрируя флаг России.

Кроме того, она призвала страну отказаться от выступления на фестивале в мае.

«Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии», — заявила Драпеко.

Несмотря на то, что артистка была выбрана путем зрительского голосования, противники молодой исполнительницы не оставляют надежд на ее исключение из конкурса.

Депутат Драпеко отметила, что песня Манижи не показалась ей душевной.

Чиновница отметила, что не считает конкурсантку «лучшей исполнительницей от России».

Отмечается, что чиновнице нравится группа Little Big. По мнению политика, именно они группа должны были представлять страну на мероприятии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Следственный комитет рассмотрит жалобу на песню Манижи, выступающей на «Евровидении» от России.