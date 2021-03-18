Следственный комитет рассмотрит жалобу на песню Манижи, выступающей на «Евровидении» от России

"Ветеранские вести" считают, что песня Манижи дискредитирует образ русской женщины и русского народа в целом. Скриншот: Instaram @manizha

"Ветеранские вести" считают, что песня Манижи дискредитирует образ русской женщины и русского народа в целом. Скриншот: Instaram @manizha

Следственный комитет России (СКР) рассмотрит жалобу общественной организации «Ветеранские вести» на песню «Русская женщина» певицы Манижи Сангин, с которой она представит Россию на конкурсе «Евровидение».

В своем обращении представители организации просят главу СКР Александра Бастрыкина «пресечь попытку дискредитации образа русской женщины». Именно это возмущенные ветераны усмотрели в ролике выступления Манижи с песней Russain Woman.

Авторы жалобы считают, что видео «публично атрибутирует русским женщинам (русскому народу) заведомо искаженный, уничижительный, эстетически и социально негативный образ». Также противники Манижи указывают на её таджикское происхождение как повод для возникновения конфликтной ситуации между представителями данной народности и русских.

АНО «Ветеранские вести» также просит возбудить уголовное дело по ст. 282 УК РФ (о возбуждении ненависти).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Манижа ответила хейтерам в своем Instagram.