Манижа отреагировала на слова хейтеров об ее участии в Евровидении

Манижа отреагировала на слова хейтеров об ее участии в Евровидении
Певица Манижа. Фото: www.instagram.com/manizha/

Артистка подошла к вопросу творчески и сняла сатирический ролик.

Певица Manizha ответила на критику в своей адрес из-за участия в Евровидении. Она сняла сатирический ролик, который опубликовала на своем YouTube-канале.

Артистка выпустила «расследование», в котором «ученый» рассказывает, кем же является Манижа на самом деле. Псевдоэксперт якобы выкрал скелет певицы и сделал сенсационном открытие: она не человек, она – соль.

В следующем выпуске расследования Манижа пообещала рассказать, сколько заплатила группе Little Big, чтобы те отказались от поездки на «Евровидение».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что появилось видео песни, с которой Манижа будет представлять Россию на «Евровидении». За час после публикации ролик собрал несколько десятков тысяч просмотров.

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