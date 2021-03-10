Появилось видео песни, с которой Манижа будет представлять Россию на «Евровидении»

«Евровидение» опубликовало видео песни Russian Woman, с которой Манижа будет представлять Россию на музыкальном конкурсе.

За час после публикации ролик собрал несколько десятков тысяч просмотров.

«Евровидение» пройдет 18-22 мая в нидерландском Роттердаме. Участие в конкурсе примет 41 исполнитель. В прошлом году музыкальные конкурс отменили из-за пандемии. Россию должна была представлять группа Little Big с песней «Uno». В этом году группы отказалась от участия. Представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме будет певица Manizha — Манижа Сангин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский продюсер Виктор Дробыш отреагировал на выбор певицы Манижи для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» от России.