Виктор Дробыш оценил шансы Манижи на Евровидении и заявил, что все будет зависеть от песни

Российский продюсер Виктор Дробыш отреагировал на выбор певицы Манижи для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» от России.

Дробыш в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» назвал Манижу талантливой певицей. Однако, по его мнению, на конкурсе крайне важен выбор песни. Продюсер считает, что от пенси будет зависеть очень многое.

Напомним, Манижа по итогам зрительского голосования обошла своих конкурентов на участие в «Евровидении» — группу Therr Maitz и группу #2Маши. Она будет представлять страну с песней «Russian woman».

Музыкальный конкурс состоится 18-22 мая в нидерландском Роттердаме. Участие в «Евровидении» примет 41 исполнитель. Прошлогодний конкурс был отменен из-за пандемии. Россию должна была представлять группа Little Big с песней «Uno».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский прокомментировал выдвижение Манижи на «Евровидение».