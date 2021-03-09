Жириновский прокомментировал выдвижение Манижи на «Евровидение»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал выбор исполнителя и песни на конкурсе «Евровидение-2021». По его мнению, такая песня «не нужна».

Политик считает, что певица Манижа с песней Russian woman не поможет «поднятию авторитета русской женщины и вообще России». Также парламентария возмутила фраза из песни «Сын без отца, дочь без отца», сообщает РИА «Новости».

«Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей… Кто ее выбрал?.. Кому нужна такая песня?» — заявил Жириновский.

Напомним, 8 марта стало известно, что представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме будет певица Manizha — Манижа Сангин. Российский национальный отбор на конкурс песни состоялся в прямом эфире Первого канала. Победителя выбрали по результатам зрительского голосования.

Музыкальный конкурс должен состоятся 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В прошлом году «Евровидение» отменили из-за коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big отказались от участия в конкурсе «Евровидение-2021». До этого момента сохранялась высокая вероятность того, что на конкурс отправятся именно петербургские музыканты.