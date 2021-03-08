Little Big отказались от участия в конкурсе «Евровидение-2021»

Little Big отказались от участия в конкурсе &#171;Евровидение-2021&#187;
Клип на песню "Go bananas" набрал более 100 млн просмотров. Фото: YouTube/Little Big

Поп-панки Little Big не будут в этом году представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021».

Об этом стало известно в понедельник, 8 марта. Лидер группы Илья Прусикин объявил в эфире Первого канал, что музыканты отказались от участия в отборе на международный конкурс.

На такое решение повлиял громкий прошлогодний успех — сложно будет тягаться с самими собой и с песней Uno, отмечается в публикации.

Они пожелали также удачи всем участникам национального отбора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров пообещал рэперу DAVA участие в «Евровидении». Сначала блогер застеснялся и подумал, что певец шутит. Однако позже заявил, что согласен.

Little Вig евровидение конкурс


 

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