Киркоров пообещал рэперу DAVA участие в «Евровидении»

Певец и артист Филипп Киркоров публично пообещал рэперу Давиду Манукяну участие в Евровидении в качестве представителя Армении.

Артист озвучил свое предложение, когда презентовал песню певицы Наталии Гордиенко. Киркоров — один из создателей композиции. Поддержать «короля» российской эстрады пришел и Манукян.

«Наталия — звезда «Евровидения». А скоро поедешь ты, Давид, от Армении», — сказала Киркоров блогеру на красной дорожке.

Сначала музыкант застеснялся и подумал, что Киркоров шутит. Однако позже заявил, что согласен ехать на конкурс, так как «не может отказать поп-королю».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Киркоров рассказал о вражде между Бузовой и Давой. По его мнению, звезды расстались окончательно.