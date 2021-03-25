Эксперты назвали альтернативы южным оздоровительным курортам

Эксперты составили рейтинг лучших альтернатив южным курортам для санаторного отдыха по программе кешбэка.

В этот список не попали Краснодарский край, Крым и Кавминводы. Об этом сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.

В лидеры попали Московская область, Алтайский край, Татарстан, Тюменская область и Карелия.

В топ-10 регионов для санаторного отдыха по программе кешбэка также попали Калининградская и Ленобласти, Башкирия, Свердловская и Самарская области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские туристы рассказали, каким горнолыжным курортам внутри страны они отдают предпочтение. Исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что большинство россиян выбирают для катания на лыжах и сноуборде сочинские курорт.