Туристы рассказали о любимых горнолыжных курортах в России

Туристы рассказали о любимых горнолыжных курортах в России
Сочинские горнолыжные курорты пользуются наибольшей популярностью у россиян. Фото:Pixabay

Российские туристы рассказали, каким горнолыжным курортам внутри страны они отдают предпочтение.

Исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что большинство россиян выбирают для катания на лыжах и сноуборде сочинские курорты — их назвали 33% респондентов.

В Кемеровской области находится курорт Шерегеш, который 23% опрошенных назвали любимым.

Еще 10% опрошенных предпочитают «Домбай», 8% нравится ездить на «Эльбрус», а 6% довольны «Архызом». Последние три курорта находятся в Карачаево-Черкессии, передает RT.

Меньшей популярностью у россиян пользуются курорты «Хибины» в Мурманской области (2,6%) и «Абзаково» в Башкортостане (1,6%). И лишь по 1% респондентов выбрали курорты «Мраткино» и «Озеро Банное», которые также находятся в Башкортостане.

Еще 4% ответили, что им вообще не нравятся российские горнолыжные курорты. Остальные 9,8% ответов распределились между рядом других курортов внутри страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны самые дорогие горнолыжные курорты Ленобласти.

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