Стали известны самые дорогие горнолыжные курорты Ленобласти

На курорте "Роза Хутор" в декабре на один день катания действует тариф в размере 3150. Фото: сайт Роза Хутор

На курорте "Роза Хутор" в декабре на один день катания действует тариф в размере 3150. Фото: сайт Роза Хутор

В Ленобласти вновь откроются горнолыжные курорты. Стало известно, где любителям горных лыж и сноуборда отдых обойдется дороже всего.

Склоны подготовлены еще не в полной мере, однако некоторые курорты уже готовы принять первых гостей. Так, на курорте «Роза Хутор» на один день катания сейчас действует тариф в размере 3 150 рублей (на взрослого).

Как сообщил портал Peterburg2, билет в «Красное озеро» обойдется любителям зимнего спорта в 2 100 рублей в будние дни и 2 700 рублей в выходные. «Снежный» — 1500 рублей в будние дни и 2 000 рублей в выходные. «Пухтолова гора» (30 подъемов) — 1 300 рублей в будние дни и 1 700 рублей в выходные.

У курортов «Охта парк», «Золотая долина», «Туутари парк» и «Игора» покупка билетов возможна по количеству часов или проходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России.