Стали известны самые дорогие горнолыжные курорты Ленобласти

Стали известны самые дорогие горнолыжные курорты Ленобласти
На курорте "Роза Хутор" в декабре на один день катания действует тариф в размере 3150. Фото: сайт Роза Хутор

В Ленобласти вновь откроются горнолыжные курорты. Стало известно, где любителям горных лыж и сноуборда отдых обойдется дороже всего.

Склоны подготовлены еще не в полной мере, однако некоторые курорты уже готовы принять первых гостей. Так, на курорте «Роза Хутор» на один день катания сейчас действует тариф в размере 3 150 рублей (на взрослого).

Как сообщил портал Peterburg2, билет в «Красное озеро» обойдется любителям зимнего спорта в 2 100 рублей в будние дни и 2 700 рублей в выходные. «Снежный» — 1500 рублей в будние дни и 2 000 рублей в выходные. «Пухтолова гора» (30 подъемов) — 1 300 рублей в будние дни и 1 700 рублей в выходные.

У курортов «Охта парк», «Золотая долина», «Туутари парк» и «Игора» покупка билетов возможна по количеству часов или проходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
горнолыжные курорты ленобласть рейтинг


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Легковушка протаранила Mercedes на Коломяжском проспекте, на месте ...
Стали известны самые дорогие горнолыжные курорты Ленобласти
Петербуржец, оставшийся без кончика носа после встречи с лошадью, не ...
Путин заявил, что следователи не должны вмешиваться в лечение заключенных
Петербуржцу, забившему до смерти знакомого палкой, дали почти 5 лет тюрьмы
В российский прокат выходит фильм «Серебряные коньки», снятый в ...
На Московском вокзале уличили в хищении косметики на 65 тысяч рублей ...
В Госдуме разработают проект о запрете передачи суррогатных детей иностранцам