В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России

Активный отдых в новогодние праздники пользуется особенной популярность. Эксперты Ростуризма рассказали, какие курорты на территории России выбирать начинающим и опытным лыжникам, а также тем, кто планирует отдохнуть со всей семьей.

Новичкам специалисты порекомендовали курорт Шерегеш, расположенный в Кемеровской области. На его территории имеется множество склонов и трасс для тех, кто только «встает на лыжи». Хорошим отдыхом для начинающих также станут курорты на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) и в Белокурихе (Алтайский край).

Как сообщает RT, профессионалы не ошибутся, если выберут курорт Чегет в Кабардино-Балкарии. По мнению экспертов, именно там находятся самые сложные в России трассы. Опытным лыжникам также рекомендовали горнолыжный отдых в Мурманской и Сахалинской областях.

Для семейных каникул подойдут курорты Сочи (Краснодарский край), Манжерок (Республика Алтай) и Архыз (Карачаево-Черкесия). В них есть учебные трассы для детей, детские горнолыжные школы, а также инвентарь для юных лыжников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что горнолыжные курорты в Ленинградской области вошли в тройку самых популярных в новогодние праздники.