Горнолыжные курорты в Ленобласти — в тройке популярных на новогодние каникулы

Дешевле всего отдохнуть на горнолыжных курортах Свердловской и Ленинградской областях.Фото:Pixabay

Дешевле всего отдохнуть на горнолыжных курортах Свердловской и Ленинградской областях.Фото:Pixabay

Названы самые популярные горнолыжные курорты в сезоне-2020 в России.

Первую тройку популярных регионов страны для горнолыжного туризма составили Ленинградская, Московская и Кемеровская области.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют активный отдых на новогодние каникулы на период от 2,5 до 6,5 ночей и потратят на проживание от 3,4 до 22 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть на горнолыжных курортах Свердловской и Ленинградской областях.

В Ленобласти наиболее популярными горнолыжными курортами являются «Красное озеро» в поселке Коробицыно Приозерского района, «Игора» на 54-м километре Приозерского шоссе, «Пухтолова гора» в Зеленогорске. В Подмосковье популярны зимой спортивные курорты и комплексы «Сорочаны», «Яхрома» и «Волен» в Дмитровском районе, горнолыжная база «Чулково» в Раменском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что почти 24 тысячи человек прокатились по склонам популярного курорта «Игора» в новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января, что на 51% больше показателя аналогичного периода в 2017/2018 году.