Подсчитан ущерб от перекрытия Суэцкого канала

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 млрд долларов.

Такие данные приводятся, исходя из средней стоимости грузов, которые каждый день проходили через канал, сообщает Bloomberg.

Сейчас до 185 судов ожидают возможности пройти по маршруту. Кроме того, как минимум три заблокированы в самом канале. Ежедневно через канал проходит 50 судов.

Во вторник, 23 марта, контейнеровоз, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв движение по воде. Судно оказалось на мели, сбившись с курса, к чему, в свою очередь, привел сильный ветер.

Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей мира, через который проходит примерно 10 процентов международной торговли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение о создании современного порта и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути было подписано в Санкт–Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».