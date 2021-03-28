На Пражской среди ночи прорвало трубу с кипятком

На Пражской среди ночи прорвало трубу с кипятком
Место происшествия. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Во Фрунзенском районе Петербурга среди ночи прорвало трубу с горячей водой.

Коммунальная авария произошла сегодня ночью, 28 марта, по адресу Пражская улица, 7 корпус 2.

Как сообщили78.ru со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности.

Окончание ремонтных работ запланированы на 15:15 28 марта. Система отопления будет переведена в штатный режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о прорыве трубы на Петергофском шоссе. Проезжая часть оказалась полностью залита водой.

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