На Пражской среди ночи прорвало трубу с кипятком

Во Фрунзенском районе Петербурга среди ночи прорвало трубу с горячей водой.
Коммунальная авария произошла сегодня ночью, 28 марта, по адресу Пражская улица, 7 корпус 2.
Как сообщили78.ru со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности.
Окончание ремонтных работ запланированы на 15:15 28 марта. Система отопления будет переведена в штатный режим.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о прорыве трубы на Петергофском шоссе. Проезжая часть оказалась полностью залита водой.