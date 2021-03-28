Американский журнал рассказал о невидимых бомбардировщиках и истребителях ВВС против России

Объединенное использование малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II представляет собой «новое супероружие» Военно-воздушных сил (ВВС) США против России в Арктике. Об этом сообщает американский журнал «The National Interest».

Издание утверждает, что применение этими самолетами новых тактик может оказать влияние на инициативы сдерживания и продемонстрировать силу в арктическом регионе.

В журнале говорится, что общими силами использование B-2 Spirit и F-35 Lightning II проходит в рамках концепции сетецентрического конфликта.

Предполагается, что в случае военных действий бомбардировщики могли бы действовать по крупным стационарным объектам в регионе, тогда как в задачи истребителя входило бы оказание, также и, воздушной поддержки и наблюдение за противником.

Так, в издании пишут, что российские претензии в Арктике определены, чем Пентагон очень озабочен. При том стоит учитывать, что Россия эксплуатирует больше ледоколов и имеет большую территорию, которая граничит с арктической зоной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс считает, что Россия остается угрозой для Соединенных Штатов и их европейских партнеров, несмотря на введенные в отношении Москвы экономические санкции.