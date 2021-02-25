Пентагон заявил, что Россия остается угрозой для США и Европы

Пентагон заявил, что Россия остается угрозой для США и Европы
Пентагон уверен, что Россия остается угрозой для США и Европы. Фото: pixabay

Глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс считает, что Россия остается угрозой для Соединенных Штатов и их европейских партнеров, несмотря на введенные в отношении Москвы экономические санкции.

По его словам, Россия якобы «проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия».

«Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников», – цитирует его ТАСС.

Кроме того, генерал обвинил Россию и Китай в «милитаризации Арктики».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава МИД Китая Ван И заявил, что отношения Китая и США в настоящее время довольно трудные, виной этому стали действия предыдущей американской администрации. Ван И заявил, в последние несколько лет отношения Пекина и Вашингтона деградировали.

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