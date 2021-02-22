В Китае обвинили Трампа в ухудшении отношений КНР и США

Глава МИД Китая Ван И заявил, что отношения Китая и США в настоящее время довольно трудные, виной этому стали действия предыдущей американской администрации.
Ван И заявил, в последние несколько лет отношения Пекина и Вашингтона деградировали и столкнулись со сложнейшей с момента установления двусторонних дипломатических отношений.
По его словам, основной причиной ухудшения отношений стали действия бывшей администрации США, неверно оценившей тенденции развития и политику Поднебесной. Министр добавил, что под предлогом этого Штаты предприняли различные действия для сдерживания и оказания давления на Китай, передает РИА Новости.
Как отмечает Ван И, введенные Америкой меры нанесли серьезный ущерб отношениям с КНР.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что советник Байдена пообещал, что США ответят на атаки «русских хакеров».