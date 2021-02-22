Советник Байдена пообещал, что США ответят на атаки «русских хакеров»

Советник Байдена пообещал, что США ответят на атаки &#171;русских хакеров&#187;
Американская разведка сейчас определяет масштаб причиненного ущерба. Фото: pixabay

Соединенные Штаты пригрозили России ответом на хакерские атаки, якобы совершенные на американскую инфраструктуру. Причем дело не ограничится санкциями, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Американская разведка сейчас определяет масштаб причиненного ущерба и выявляет причастных к киберпреступлениями, уточнил он. По его словам, на это уйдет несколько недель. Салливан отметил, что ответ на кибератаки будет включать «набор инструментов — видимых и невидимых», передает CBS. Советник президента добавил, что администрация Соединенных Штатов работает над этим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден обвинил Россию в подрыве отношений Европы и Америки. Глава государства считает, что Штаты должны защищать суверенитет Украины от России. Он подчеркнул, что сложности в отношениях с Кремлем так же реальны, как и отношения с КНР.

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