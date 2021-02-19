Байден обвинил Россию в подрыве отношений Европы и Америки

Байден отметил, что в планы Вашингтона не входит вступление в конфликт. Фото: скриншот Instagram

Байден отметил, что в планы Вашингтона не входит вступление в конфликт. Фото: скриншот Instagram

Американский президент Джо Байден заявил, что Кремль намерен ослабить европейский проект и союз НАТО, а также подорвать трансатлантическое единство.

Байден заявил на Мюнхенской конференции, что российские власти хотят подорвать решимость Штатов. По его мнению, Москва выбирает более легкий путь, угрожая отдельным странам, а не ведет переговоры с «единым и сильным» трансатлантическим союзом.

Глава государства считает, что Штаты должны защищать суверенитет Украины от России. Он подчеркнул, что сложности в отношениях с Кремлем так же реальны, как и отношения с КНР. При этом Байден отметил, что в планы Вашингтона не входит вступление в конфликт.

«Наша задача состоит в противостоянии соперничества, но оно не должно исключать взаимодействия по вопросам, которые касаются всех нас», — заключил политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден заявил, что США заставят Россию за все заплатить.