Байден заявил, что США заставят Россию за все заплатить

Байден заявил, что США заставят Россию за все заплатить
Джо Байден пообещал заставить Россию заплатить. Фото: скриншот Instagram

Американский президент Джо Байден заявил пообещал, что Соединенные Штаты будут жестко противостоять действиям России и заставят ее за все заплатить.

Глава государства заявил в ходе выступления в Госдепартамента, что ясно дал понять президенту РФ, что закончились дни, когда Америка будет пасовать перед агрессивными действиями России. По словам Байдена, он больше не допустит вмешательства в выборы, кибератаки и отравления своих граждан. Он заявил, что власти будут без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные принципы американцев.

Байден также добавил, что США смогут применить более эффективную политику по вопросу России, когда объединятся с другими партнерами-единомышленниками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден назвал основного конкурента США: это не Россия.

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Байден назвал основного конкурента США: это не Россия