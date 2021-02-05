Байден назвал основного конкурента США: это не Россия

Президент Америки считает, что страна конкурирует с КНР.

Президент США Джо Байден рассказал, какую страну считает главным конкурентом Америки. Об этом пишет РИА Новости.

Политик уверен, что США будет конкурировать с КНР. Он считает, что Пекин угрожает процветанию, безопасности и демократии Америки. Все проблемы Байден планирует решать «с позиции силы». Он также добавил, что планирует сотрудничать с КНР в вопросах, выгодных для страны.

«Мы ограничим злоупотребления Китая в экономике, будем противостоять его агрессивным действиям и шантажу и будем давать отпор атакам Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления»,

— сказал Байден.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США готовят санкции против России из-за Навального. Документом предлагается ввести целевые санкции против граждан РФ, «причастных к вопиющим нарушениям международного права».