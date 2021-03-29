Алексей Навальный за две недели в колонии получил шесть выговоров

Алексей Навальный за две недели в колонии получил шесть выговоров
Блогер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

За две недели в колонии ИК-2 во Владимирской области блогер и оппозиционер Алексей Навальный получил уже шесть выговоров.

В моем портфолио плохого парня уже есть: (…) четыре выговора за две недели в СИЗО «Кольчугино» и шесть выговоров за две недели в ИК-2 «Покров», — говорится в посте Навального в Instagram.

Блогер Алексей Навальный заявил, что находится в исправительной колонии №2 «Покров» во Владимирской области.

Напомним, Навальному заменили условный срок на реальный по делу о «Рив Роше».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Навальный уверяет, что пока не видел никакого насилия и даже намека на него. Блогер подчеркнул, что не помнит места, где все разговаривают «настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо».

алексей навальный выговор колония


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти 30 марта ожидаются дождь и мокрый снег
Алексей Навальный за две недели в колонии получил шесть выговоров
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Здание бывшей школы в центре Петербурга вместо реконструкции начали сносить
«С целью сохранения внешнего вида ковров»: петербурженку с коляской ...
Памфилова переизбрана на должность председателя ЦИК России
Петербуржцев предупредили об усилении ветра во вторник
Чешский миллиардер погиб в авиакатастрофе на Аляске