Бывший муж Бузовой отказался от совместного проекта с Манукяном

Бывшие возлюбленные певицы Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов и рэпер Давид Манукян могли сняться в одном проекте.

Экс-супруг телеведущей Тарасов признался в своем Instagram, что ему предлагали сняться в телешоу, где подняли бы тему разрыва отношений со знаменитостью. По словам спортсмена, он отказался.

Ранее нечто подобное произошло с Давой. Музыкант рассказал, что его звали сниматься, но он такое предложение отверг. Он заявил, что считает такой поступок подлым и низким по отношению к девушке, с которой его когда-то связывали хорошие моменты.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщила певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Манукян отказался от съемок с бывшим мужем Бузовой.