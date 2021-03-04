Манукян отказался от съемок с бывшим мужем Бузовой

Блогер Давид Манукян, бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой, признался, что ему предлагали сняться в одном проекте с экс-супругом исполнительницы, футболистом Дмитрием Тарасовым. На предложение он отреагировал резко.

Об этом Дава рассказал в своем Instagram-аккаунте. Один из подписчиков предложил рэперу снять что-нибудь вместе с Тарасовым, однако музыкант категорически отказался.

«Я не такой человек», — заявил Дава.

Он также отметил, что считает такой поступок подлым и низким по отношению к девушке, с которой его когда-то связывали хорошие моменты. Рэпер даже призвал поклонников отписаться от него, если он сделает нечто подобное.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хирург Давида Манукяна рассекретил причины его пластической операции.