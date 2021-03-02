Хирург Давида Манукяна рассекретил причины его пластической операции

Хирург Давида Манукяна рассекретил причины его пластической операции
Давид Манукян снял видео из палаты. Фото: скриншот Instagram

Видеоблогер и рэпер Давид Манукян, который недавно перенес плановую операцию, не мог справиться со своей проблемой без помощи врачей. Об этом сказал его хирург Тимур Хайдаров.

По словам специалиста, Дава сделал абдоминопластику с прорисовкой мышц пресс, стоимость которой начинается от 500 тысяч рублей. Теперь ему нужно воздержаться от спортивных нагрузок в течение месяца.

Как сообщил «СтарХит», хирург подчеркнул, что создать такое тело самостоятельно у рэпера бы не получилось. И добавил, что Манукян остался «безумно доволен».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о жалобах Давида Манукяна. Блогер был недоволен, что его не навещают в больнице. Многие поклонники сразу же подумали, что речь идет об Ольге Бузовой.

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