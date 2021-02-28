Давид Манукян пожаловался, что его не навещают в больнице после операции

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой блогер Дава пожаловался, что его не посещают в больнице, где он находится после операции.

В больнице он разоткровенничался и опубликовал ряд сторис в Instagram. Дава заявил, что не стоит винить других в своих разочарованиях. Многие поклонники сразу же подумали, что речь идёт именно о Бузовой.

«Неужели вся эта суета выше человечности», — написал рэпер.

При этом тиктокер попросил не применять его фразы к конкретным людям.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Давид Манукян сделал липосакцию после расставания с Бузовой.