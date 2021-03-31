Подруга Бузовой сделала обряд приворота к Манукяну на земле с кладбища

Ксения Бородина отнеслась к происходящему с юмором. Фото: кадр из интервью youtube.com

Ксения Бородина отнеслась к происходящему с юмором. Фото: кадр из интервью youtube.com

Телеведущей Ксении Бородиной пришлось пройти магический ритуал на любовь и чувства к блогеру Давиду Манукяну, который недавно расстался с подругой Бородиной – певицей Ольгой Бузовой.

Такие условия телеведущей поставили в эфире YouTube-шоу Comment Out. Бородина пыталась оказать сопротивление ведущим программы, но она не имела возможности отказаться от условий.

Ритуал свершила гадалка. Для него была использована кладбищенская земля, и было сказано заклинание При этом фото рэпера было сожжено.

Ксения Бородина отнеслась к происходящему с юмором и улыбалась, глядя на магические действия колдуньи.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщила певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что бывший муж Бузовой отказался от совместного проекта с Манукяном.