«Яндекс» сменил свой логотип впервые за 13 лет

Российская компания «Яндекс» поменяла логотип впервые за 13 лет своего существования.

Новый вариант уже появился на главной странице поисковика, а вскоре изменения дойдут и до всех сервисов компании.

Как сообщили «РИА Новости», новый логотип разработали специалисты самой компании. Буква «Я» осталась главным символом экосистемы, но теперь ее поместили в красный круг. Также изменился шрифт логотипных конструкций.

Дизайн-директор компании Геннадий Лохтин отметил, что 13 лет назад никто не представлял, что «Яндекс» сможет заниматься доставкой товаров, обрабатывать платежи и даже создавать беспилотные автомобили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что «Яндекс» запустил собственную платежную систему. Для начала работы Yandex Pay достаточно привязать банковскую карту к своему аккаунту.