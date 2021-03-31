«Яндекс» сменил свой логотип впервые за 13 лет

&#171;Яндекс&#187; сменил свой логотип впервые за 13 лет
Новая айдентика передает суть современного образа интернет-холдинга. Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

Российская компания «Яндекс» поменяла логотип впервые за 13 лет своего существования.

Новый вариант уже появился на главной странице поисковика, а вскоре изменения дойдут и до всех сервисов компании.

Как сообщили «РИА Новости», новый логотип разработали специалисты самой компании. Буква «Я» осталась главным символом экосистемы, но теперь ее поместили в красный круг. Также изменился шрифт логотипных конструкций.

Дизайн-директор компании Геннадий Лохтин отметил, что 13 лет назад никто не представлял, что «Яндекс» сможет заниматься доставкой товаров, обрабатывать платежи и даже создавать беспилотные автомобили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что «Яндекс» запустил собственную платежную систему. Для начала работы Yandex Pay достаточно привязать банковскую карту к своему аккаунту.

логотип яндекс


 

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