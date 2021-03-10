«Яндекс» запустил собственную платежную систему

«Яндекс» официально запустил собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay. В релизе компании отмечается, что первое время система будет работать только в большинстве популярных браузеров, но появится версия и для мобильных приложений.

Для начала работы Yandex Pay достаточно привязать банковскую карту к своему аккаунту. Сейчас система оплаты работает с платежными системами Mastercard, Visa и «Мир». Функция оплаты через сервис «Яндекса» уже поддерживается в нескольких популярных интернет-магазинах.

Напомним, что на данный момент в России существуют еще несколько систем безналичной оплаты помимо Yandex Pay: это Apple Pay, Google Pay, Huawei Pay и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что супермаркеты сети «Пятерочка» и «Перекресток» в скором времени позволят посетителям оплачивать покупки взглядом. Новая функция, правда, будет доступна только на кассах самообслуживания.