«Пятерочка» и «Перекресток» запускают возможность оплаты покупок взглядом

"Биометрия становится стандартной функцией и скоро будет доступна миллионам наших клиентов по всей России", - заявил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Фото: pixabay

"Биометрия становится стандартной функцией и скоро будет доступна миллионам наших клиентов по всей России", - заявил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Фото: pixabay

Компания X5 Retail Group, управляющая продовольственными сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» совместно со «Сбер» и Visa запустили возможность оплаты покупок по взгляду.

Оплата с помощью биометрической идентификации доступна на кассах самообслуживания в «Пятерочках» и «Перекрестках». Сейчас систему в пилотном режиме внедряют в супермаркетах сети «Перекресток», к концу марта такие сервисы появятся в 150 магазинах. Филиалы «Пятерочки» присоединятся в апреле и пока только в Москве.

Воспользоваться таким футуристичным способом оплаты покупок смогут клиенты Сбербанка. Для этого в мобильном приложении необходимо выбрать соответствующий пункт и подключить карту для списания средств, а на кассе самообслуживания после сканирования продуктов — отметить нужный режим, снять маску на пару секунд и посмотреть в камеру.

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