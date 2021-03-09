Инвестор построит медицинский центр в Невском районе и передаст его часть городу

В Петербурге власти передали частной компании в аренду земельный участок в Невском районе под строительство медицинского центра.

Как сообщили в Смольном, инвестор намерен за три года возвести на улице Чудновского пятиэтажный медицинский центр. Пациентам будет доступен широкий спектр медицинских услуг, в том числе в рамках Обязательного медицинского страхования.

Часть помещений передадут Смольному для организации отделения врача общей практики. Власти отмечают, что новый центр позволит улучшить ситуацию с больницами в Невском районе.

Кроме того, городское правительство решило предоставить в аренду земельный участок на Новосельковской улице в Приморском районе. Там достроят одноэтажное здание, где будут производить электронное и оптическое оборудование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получит 792 млн рублей на строительство объектов транспортной инфраструктуры.