Инвестор построит медицинский центр в Невском районе и передаст его часть городу

В Петербурге власти передали частной компании в аренду земельный участок в Невском районе под строительство медицинского центра.
Как сообщили в Смольном, инвестор намерен за три года возвести на улице Чудновского пятиэтажный медицинский центр. Пациентам будет доступен широкий спектр медицинских услуг, в том числе в рамках Обязательного медицинского страхования.
Часть помещений передадут Смольному для организации отделения врача общей практики. Власти отмечают, что новый центр позволит улучшить ситуацию с больницами в Невском районе.
Кроме того, городское правительство решило предоставить в аренду земельный участок на Новосельковской улице в Приморском районе. Там достроят одноэтажное здание, где будут производить электронное и оптическое оборудование.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получит 792 млн рублей на строительство объектов транспортной инфраструктуры.