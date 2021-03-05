Петербург получит 792 млн рублей на строительство объектов транспортной инфраструктуры

Петербург получит 792 млн рублей на строительство объектов транспортной инфраструктуры
Беглов отметил, что реализация проектов очень важна для города. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сумму выделят из бюджета страны в 2022 году.

Правительство России решило выделить Санкт-Петербургу 792 миллиона рублей на строительство объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что средства пойдут на второй этап реконструкции Приморского шоссе, на второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе и строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что реализация этих проектов важна для города, так как планируются крупные мероприятия и состояние дорог сказывается не только на репутации города, но и на комфортности городской среды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти дороги готовят к весенней просушке: большегрузам стоит приготовиться к ограничениям.

новости СПб правительство рф Смольный транспортная инфраструктура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге продлили некоторые ограничения, введенные из-за пандемии ...
В Петербурге количество выездных бригад для проведения вакцинации увечили в ...
В Петербурге простили строителя кораблей, по вине которого пострадал ...
Центробанк установил курс евро и доллара перед праздничными выходными
Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с днем рождения
Петербуржцев, обвиняемых в избиениях несовершеннолетних, отправили за решетку
В Петербурге отправили под домашний арест подозреваемую в отключении тепла ...
«Аэрофлот» не планирует вводить платную регистрацию в аэропортах