Петербург получит 792 млн рублей на строительство объектов транспортной инфраструктуры

Беглов отметил, что реализация проектов очень важна для города. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Беглов отметил, что реализация проектов очень важна для города. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сумму выделят из бюджета страны в 2022 году.

Правительство России решило выделить Санкт-Петербургу 792 миллиона рублей на строительство объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что средства пойдут на второй этап реконструкции Приморского шоссе, на второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе и строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что реализация этих проектов важна для города, так как планируются крупные мероприятия и состояние дорог сказывается не только на репутации города, но и на комфортности городской среды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти дороги готовят к весенней просушке: большегрузам стоит приготовиться к ограничениям.