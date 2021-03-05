В Ленобласти дороги готовят к весенней просушке: большегрузам стоит приготовиться к ограничениям

Весенняя просушка региональных трасс Ленинградской области проводится ежегодно. Этот процесс связан с медленным оттаиванием основания дорог после холодов. Фото: пресс-служба Администрации Ленинградской области

Весенняя просушка региональных трасс Ленинградской области проводится ежегодно. Этот процесс связан с медленным оттаиванием основания дорог после холодов. Фото: пресс-служба Администрации Ленинградской области

Дорожный комитет Ленинградской области принял решение разделить весеннюю просушку магистралей в этом году на два этапа, с 1 по 30 апреля и с 15 апреля по 14 мая.

Первый этап ограничений для большегрузов коснется трасс в Волосовском, Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском районах. Во время второго этапа измененные правила проезда будут действовать на дорогах Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского районов.

Напомним, что в период просушки существенно снижается допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства: для асфальтированных трасс — 5 тонн, для гравийных и грунтовых дорог — 3 тонны. Контролировать соблюдение весовых ограничений фурами будут передвижные посты и специалисты «Ленавтодора».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в марте на дорогах Петербурга и Ленобласти пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей.