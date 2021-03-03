ГИБДД будет ловить пьяных водителей на дорогах Петербурга и Ленобласти в марте

В Петербурге пьяных водителей будут искать в ночь с 5 на 6 марта, с 6 на 7 марта и с 19 на 20 марта. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге пьяных водителей будут искать в ночь с 5 на 6 марта, с 6 на 7 марта и с 19 на 20 марта. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Госавтоинспекция проведет в марте шесть профилактических рейдов по выявлению нетрезвых водителей на территории Петербурга и Ленобласти.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что в Петербурге пьяных водителей будут искать в ночь с 5 на 6 марта, с 6 на 7 марта и с 19 на 20 марта. А в Ленобласти полиция выйдет на дороги в ночь с 6 на 7 марта, с 7 на 8 марта, с 20 на 21 марта.

Автомобилистам напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 170 пьяных водителей попались полиции в Петербурге и Ленобласти за выходные.