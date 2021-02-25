Более 170 пьяных водителей попались полиции в Петербурге и Ленобласти за выходные

Более 170 пьяных водителей попались полиции в Петербурге и Ленобласти за выходные
ГИБДД провели рейды. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полиция провела масштабный профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по городу и области, по ночам с 20 по 23 февраля полицейские проверяли автомобилистов на дорогах двух регионов.

На рейды вышли десятки экипажей ДПС и наряды патрульно-постовой службы полиции, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, бойцов отряда спецназначения «Гром» и мобильных медицинских лабораторий.

В общей сложности за три ночи проверили порядка 1,8 тыс. автомобилистов. Более 170 из них находились за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Еще около 80 водителей отказались от медосвидетельствования, хотя имели признаки опьянения.

При этом 28 водителей уже были пойманы за пьяной ездой. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный водитель «Ягуара» врезался в личный автомобиль сотрудника ГИБДД и был задержан.

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