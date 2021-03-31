Волочкова раскрыла поклонникам секрет быстрого похудения

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась стройным телом в купальнике и рассказала, как ей удалось быстро похудеть.
Новый пост звезда опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте. Волочкова уже давно завершила свою карьеру в Большом театре, но продолжает регулярно тренироваться в зале.
По словам балерины, она худеет благодаря постоянной физической активности и голоданию.
«Это много физической нагрузки, практически отсутствие еды и переживания», — написала Волочкова.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова рассказала о романе с голливудским актером Джимом Керри. Артистка уверяет, что встречалась со звездной, но непродолжительное время.
Напоминаем, что сейчас балерина занятая женщина, она неоднократно рассказывала о своем возлюбленном, но прячет его ото всех.