Волочкова раскрыла поклонникам секрет быстрого похудения

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась стройным телом в купальнике и рассказала, как ей удалось быстро похудеть.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте. Волочкова уже давно завершила свою карьеру в Большом театре, но продолжает регулярно тренироваться в зале.

По словам балерины, она худеет благодаря постоянной физической активности и голоданию.

«Это много физической нагрузки, практически отсутствие еды и переживания», — написала Волочкова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова рассказала о романе с голливудским актером Джимом Керри. Артистка уверяет, что встречалась со звездной, но непродолжительное время.

Напоминаем, что сейчас балерина занятая женщина, она неоднократно рассказывала о своем возлюбленном, но прячет его ото всех.