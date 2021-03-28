Волочкова заявила, что у нее был роман с Джимом Керри

Балерина уверяет, что до сих пор общается с голливудским актером.

Балерина Анастасия Волочкова разоткровенничалась и рассказала о романе с голливудским актером Джимом Керри. Артистка уверяет, что встречалась со звездной, но непродолжительное время. Своими воспоминаниями балерина поделилась в передаче «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Волочкова отметила, что они с Джимом Керри встречались и сейчас продолжают хорошо общаться. Прочие подробности романа пока что неизвестны, сам артист никак не комментирует слухи.

Напоминаем, что сейчас балерина занятая женщина, она неоднократно рассказывала о своем возлюбленном, но прячет его ото всех.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова показала еще кусочек таинственного возлюбленного. Волочкова предложила возлюбленному задуть свечки на торте, обязательно загадав желание.