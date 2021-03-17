Волочкова показала еще кусочек таинственного возлюбленного

Поклонники снова не увидели таинственного возлюбленного Волочковой. Фото: скриншот Instagram

Поклонники снова не увидели таинственного возлюбленного Волочковой. Фото: скриншот Instagram

Балерина Анастасия Волочкова, ранее объявившая о расставании с бойфрендом, накануне поздравила с днем рождения нового возлюбленного.

В честь праздника звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, где можно узнать хотя бы рост суженого. Затем балерина поделилась видеороликом их уютного ужина.

«Так приятно поздравить первой», — написала артистка.

Волочкова предложила возлюбленному задуть свечки на торте, обязательно загадав желание.

Стоит отметить, что все кадры мужчины танцовщица делает так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать свои посты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова намекнула поклонникам на новые отношения в своей жизни.