Волочкова показала еще кусочек таинственного возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова, ранее объявившая о расставании с бойфрендом, накануне поздравила с днем рождения нового возлюбленного.
В честь праздника звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, где можно узнать хотя бы рост суженого. Затем балерина поделилась видеороликом их уютного ужина.
«Так приятно поздравить первой», — написала артистка.
Волочкова предложила возлюбленному задуть свечки на торте, обязательно загадав желание.
Стоит отметить, что все кадры мужчины танцовщица делает так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать свои посты.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова намекнула поклонникам на новые отношения в своей жизни.