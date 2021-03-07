Волочкова намекнула поклонникам на новые отношения в своей жизни

Поклонники снова не увидели таинственного возлюбленного Волочковой. Фото: скриншот Instagram

Поклонники снова не увидели таинственного возлюбленного Волочковой. Фото: скриншот Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала снимок с новым загадочным мужчиной. Он отвез звезду в Санкт-Петербург.

Новый пост Волочкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото она позирует в машине в роскошной белой шубе, а ее спутник мило наставляет селебрити «рожки».

Танцовщица призналась, что впервые добралась в Петербург из Москвы на автомобиле. И поблагодарила спутника за помощь.

«Отношениями нужно дорожить и ценить каждый светлый их миг», — написала Волочкова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что совсем недавно Волочкова хвасталась новым паспортом после расставания с женихом

Стоит отметить, что все фотографии мужчины танцовщица делала так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать свои посты.