Волочкова похвасталась новым паспортом после расставания с женихом

Волочкова похвасталась новым паспортом после расставания с женихом
Анастасия Волочкова сфотографировалась с новым паспортом. Фото: скриншот Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками новым паспортом. Она получила документ по случаю 45-летия.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фотографиях балерина позирует в белой шубе и сапогах в тон, а в руках держит новый документ.

В комментариях к записи многие пользователи порадовались за балерину и поздравили ее с новым этапом в жизни. Однако некоторые подписчики не сразу поняли смысл публикации Волочковой и решили, что она все же вышла замуж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова рассталась с тайным женихом. Такое решение она приняла в свой день рождения.

Стоит отметить, что все фотографии мужчины танцовщица делала так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать свои посты.

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