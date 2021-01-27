Волочкова рассталась с таинственным возлюбленным

Волочкова рассталась с таинственным возлюбленным
Анастасия Волочкова. с возлюбленным. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова рассталась с тайным женихом. Такое решение она приняла в свой день рождения.

Волочкова рассказала в своем Instagram-аккаунте, что они долго жили вместе, и их объединяло большое количество прекрасных моментов. И добавила, что ее возлюбленный, имя которого она тщательно скрывает, характером был слабее нее.

Балерина призналась, что решила не лгать себе после осознания того, что ей необходимо многое изменить.

Стоит отметить, что все фотографии мужчины танцовщица делала так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать свои посты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова показала кольцо за 57 млн от тайного возлюбленного.

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