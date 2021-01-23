Волочкова показала кольцо за 57 млн от тайного возлюбленного

Волочкова показала кольцо за 57 млн от тайного возлюбленного
Анастасия Волочкова. Фото: скриншот Instagram

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова отметила свой юбилей со знаменитыми гостями. Она похвасталась подарком за 57 млн рублей от тайного возлюбленного, а вот самого мужчины на празднике не оказалось.

На празднике были юные балерины и другие члены коллектива. Торжество также посетили телеведущий Андрей Малахов, актер Никита Джигурда, Никас Сафронов

Среди публикаций мелькнула фотография подарка от ее избранника, чье лицо Волочкова до сих пор не показала. Как сообщила «Комсомольская правда», это оказалось кольцо с бриллиантом стоимостью 57 млн рублей. Украшение обрамлено турмалином Параиба и бриллиантами.

Анастасия Волочкова показала подаренное кольцо. Фото: скриншот Instagram

Для фуршета балерина переоделась в белоснежное обтягивающее платье со шлейфом и глубоким декольте. Весь вечер артистка принимала поздравления друзей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова резко изменилась до неузнаваемости.

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