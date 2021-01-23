Волочкова показала кольцо за 57 млн от тайного возлюбленного

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова отметила свой юбилей со знаменитыми гостями. Она похвасталась подарком за 57 млн рублей от тайного возлюбленного, а вот самого мужчины на празднике не оказалось.

На празднике были юные балерины и другие члены коллектива. Торжество также посетили телеведущий Андрей Малахов, актер Никита Джигурда, Никас Сафронов

Среди публикаций мелькнула фотография подарка от ее избранника, чье лицо Волочкова до сих пор не показала. Как сообщила «Комсомольская правда», это оказалось кольцо с бриллиантом стоимостью 57 млн рублей. Украшение обрамлено турмалином Параиба и бриллиантами.

Для фуршета балерина переоделась в белоснежное обтягивающее платье со шлейфом и глубоким декольте. Весь вечер артистка принимала поздравления друзей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова резко изменилась до неузнаваемости.