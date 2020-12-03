Волочкова резко изменилась до неузнаваемости

Волочкова резко изменилась до неузнаваемости
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новым фото. Пышная укладка и яркий макияж глаз изменили танцовщицу до неузнаваемости.

Пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что образ создан одним стилистом для фотосессии и продолжения съемок клипа на ее песню. В кадре Волочкова позирует в блестящей кофте с собранными наверх волосами и ярким макияжем.

Фотографии с новой прической набрали значительно больше лайков, чем даже снимки с оголенной грудью, сделанные во время отдыха. Однако осыпать балерину комплиментами поклонники не смогут, так как она заблокировала возможность комментировать пост.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова показала еще «кусочек» таинственного возлюбленного. В этот раз поклонникам удалось услышать голос таинственного избранника.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анастасия волочкова инстаграм клип


 

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